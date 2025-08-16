Así avanza la construcción del museo de arte contemporáneo en Corrientes

El sueño de contar con un Museo de Arte Contemporáneo (MACC) en Corrientes está cada vez más cerca de concretarse. Este sábado, el gobierno provincial compartió nuevas imágenes del avance de las obras, que lo perfilan como el primer espacio de este tipo en todo el Nordeste argentino.

Tecnología de vanguardia y una colección invaluable

Con cinco plantas equipadas con tecnología de última generación, modernos sistemas de seguridad y más de 300 obras en su catálogo fundacional, el museo promete convertirse en un faro cultural para la región. Allí se exhibirán tanto muestras permanentes como itinerantes, con un lugar privilegiado para artistas correntinos y obras de alcance nacional e internacional.

De casona histórica a epicentro cultural

El proyecto nació en 2019, cuando los legisladores provinciales respaldaron de manera unánime la creación del museo, que fue oficializado por decreto 3583 de ese mismo año. Desde entonces, el plan tomó forma como un espacio cultural y educativo de referencia.

El edificio elegido para albergarlo no es uno cualquiera, se trata de una casona emblemática de principios de 1900, que funcionó como sede bancaria y se ubica en la céntrica esquina de San Juan y 9 de Julio. Tras varios años de labor, el inmueble histórico fue revalorizado para transformarse en la nueva casa del arte contemporáneo.

Un espacio para el arte, la educación y el turismo

El museo no solo será una vitrina para los grandes maestros contemporáneos cuyas obras integran la colección provincial, sino que también abrirá sus puertas a exhibiciones temporales de artistas locales, nacionales y extranjeros. De esta manera, se espera que el MACC aporte a la vida cultural, la educación y el turismo, con impacto directo en la economía de la ciudad.

Falta poco para el corte de cintas y la cuenta regresiva ya comenzó. El Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes se prepara para abrir sus puertas y convertirse en un nuevo hito cultural del Norte argentino.