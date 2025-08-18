Alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes en Corrientes

La provincia de Corrientes se encuentra bajo un alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado en el que pronostica que el mal tiempo, con tormentas de variada intensidad, se mantendrá hasta el martes por la tarde.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y granizo ocasional.

Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que podrían ser superados en algunas zonas de manera puntual.

La Municipalidad refuerza los trabajos preventivos

Ante la amenaza de lluvias, la Municipalidad de Corrientes reforzó los trabajos preventivos. Las cuadrillas se encuentran limpiando y desobstruyendo desagües, sumideros y canales para asegurar el correcto escurrimiento del agua.

Las autoridades municipales recordaron a los vecinos la importancia de no sacar los residuos a la calle si llueve para evitar obstrucciones.

Ante cualquier inconveniente, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea gratuita 147 o al MuniBot por WhatsApp al 3794 341768.