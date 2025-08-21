Comenzó la Telco Conf 2025 en Corrientes con la participación de expertos en tecnología

Dio inicio la quinta edición de la Telco Conf, el evento anual más importante de Corrientes dedicado a las últimas tendencias en tecnología. La apertura, realizada este jueves en el Auditorio Julián Zini de la capital, estuvo a cargo del vicegobernador, Pedro Braillard Poccard.

La conferencia, organizada por el Gobierno provincial a través de Corrientes Telecomunicaciones (Telco), reunió a destacados especialistas que compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre el futuro de la tecnología en dos jornadas.

Inversión en conectividad y educación

Braillard Poccard subrayó el “cambio cualitativo” que representa la intervención de TelCo para el desarrollo tecnológico de la provincia. El vicegobernador destacó la monumental extensión de la red de fibra óptica que “construye la base de este desarrollo con conectividad”.

En ese sentido, recordó el avance del programa Incluir Futuro, que tiene como objetivo completar la entrega del 100% de computadoras a estudiantes del nivel secundario. "Son las herramientas para el desafío que se les presente mañana: ya sea estudiar, la inserción laboral o simplemente desarrollar sus capacidades", explicó.

Un encuentro para debatir el futuro

El presidente de Telco, Manuel Valdés, celebró la realización del evento, que busca acercar a Corrientes las nuevas tecnologías y “abrir caminos hacia los mercados laborales, el conocimiento, la informática y otros, en pos de una provincia con desarrollo y pujante”.

La conferencia, que se extenderá hasta este viernes, cuenta con la participación de speakers de todo el país, que debatirán sobre temas clave como la Inteligencia Artificial, la robótica y el futuro de los videojuegos.