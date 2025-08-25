Continúa la campaña de vacunación antigripal y contra el Covid-19 en Corrientes

Continúa la campaña de vacunación en toda la provincia de Corrientes, así lo informó este lunes el Ministerio de Salud Pública. Además, se insiste en completar el calendario de vacunación, con las dosis que son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios.

A través de la Dirección de Inmunizaciones, se recuerda quiénes deben recibir la vacuna antigripal y refuerzos por Covid-19.

En la Capital, las dosis antigripales están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

Personal de la salud,

Embarazadas: en cualquier momento de la gestación.

Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo

Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas.

Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados

Personas con obesidad.

Diabéticos

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

En todos los casos deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

Quiénes deben recibir refuerzo de la vacuna contra el Covid-19

Quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Cronograma