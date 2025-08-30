Corrientes: alerta por riesgo de incendios forestales en gran parte de la provincia

El último informe del Índice de Peligro de Incendios elaborado por la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes reveló que para este sábado amplias zonas del territorio provincial atraviesan condiciones de riesgo muy alto para el inicio y propagación de focos ígneos.

El mapa oficial muestra que los departamentos del suroeste correntino, como Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá, junto a áreas del centro provincial (Mercedes, San Roque y Saladas) y del noreste cercano a Alvear, se encuentran bajo alerta naranja, con un nivel muy alto de peligro. En estas regiones, la sequedad de la vegetación y las condiciones climáticas hacen que cualquier chispa pueda desencadenar incendios de gran magnitud y difícil control.

En contraste, el noroeste, Ituzaingó, Santo Tomé, Itá Ibaté y alrededores registra un índice moderado, con menor probabilidad de propagación. El sur de la provincia, en zonas como Paso de los Libres, Monte Caseros y Mocoretá, presenta niveles variables altos.

Fuente: Dirección de Recursos Forestales de Corrientes

Alerta y prevención

Desde la Secretaría de Desarrollo Forestal recordaron que estos índices se elaboran en base a datos meteorológicos y sirven como herramienta de prevención y alerta temprana. Asimismo, reiteraron el pedido a la población de evitar quemas, fogatas y cualquier actividad con fuego al aire libre, especialmente en las zonas con riesgo muy alto, donde la situación podría volverse crítica en cuestión de minutos.