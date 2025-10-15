¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boca Juniors lluvias en Corrientes Selección Argentina
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 15 de octubre de 2025

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 07:14

La Policía de Corrientes liberó dos crías de yacaré overo que un vecino quería como mascotas

Vuelven las lluvias a Corrientes y rige alerta amarilla por tormentas fuertes

Julio Piumato y la Uejn responden a las acusaciones de la jueza Pozzer Penzo

Denuncian que una niña de 8 años fue violada por un familiar en Santo Tomé

Presunto femicidio en Corrientes: prisión preventiva para la pareja de Camila González

Incautaron cocaína fraccionada y numerosos objetos de procedencia dudosa

Alerta Regional: Salud refuerza con más de 44.000 dosis la vacunación contra la Fiebre Amarilla en Corrientes y el NEA

El furcio de Virginia Gallardo sobre la pobreza se volvió viral: la aclaración de la candidata

Acuerdo internacional para abordar el abigeato en la frontera con Corrientes

Lanzaron una colecta en Corrientes para ayudar a dos madres de bajos recursos

