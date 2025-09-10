Corrientes retoma la construcción de 26 viviendas en el Doctor Montaña

El Gobierno de Corrientes anunció el avance en la construcción de 26 viviendas en el barrio Doctor Montaña de la capital provincial. Los trabajos, que habían quedado postergados por la Nación, se están llevando a cabo ahora con fondos 100% correntinos, un compromiso que la provincia asumió para dar una respuesta a la demanda habitacional.

Las casas se encontraban deterioradas por la paralización de las obras, lo que obligó a realizar un minucioso diagnóstico técnico previo al reinicio de los trabajos.

Desde el Gobierno provincial detallaron que se están recuperando aspectos clave como las instalaciones eléctricas, la mampostería y las estructuras básicas de las construcciones.

Inversión provincial para la demanda habitacional

La decisión de avanzar con fondos propios en estas obras, que inicialmente estaban bajo la órbita de Nación, subraya la prioridad que el gobierno local le da a la política habitacional. El objetivo es brindar una solución concreta a los vecinos de la zona que esperan sus viviendas.

El deterioro de las estructuras, producto del tiempo que estuvieron detenidas, requirió un esfuerzo adicional para el diagnóstico y la reparación, pero el plan avanza para que las viviendas puedan ser entregadas a la brevedad.