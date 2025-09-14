Cierran temporalmente el acceso al Portal San Nicolás en el Parque Nacional Iberá

El Parque Nacional Iberá informó a través de su cuenta oficial de Facebook que el Portal San Nicolás permanecerá cerrado de manera temporal.

La medida se debe a que las recientes lluvias provocaron que los senderos y caminos de acceso se encuentren intransitables y anegados, lo que impide el ingreso seguro al área protegida.

Desde la administración del parque remarcaron que el cierre es preventivo y temporal, con el objetivo de resguardar tanto a los turistas como al ecosistema de los Esteros del Iberá.

Además, recomendaron a los visitantes consultar siempre las vías oficiales antes de organizar su visita.

El Parque Nacional Iberá cuenta con varios portales de ingreso distribuidos en diferentes localidades correntinas, por lo que las demás entradas continúan habilitadas, a excepción del Portal San Nicolás.