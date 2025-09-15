Autovía Ruta 12: prohíben estacionar en colectoras y refuerzan límites de velocidad

Validad Nacional informó este lunes que queda prohibido estacionar y detener vehículos en las colectoras de la Autovía Ruta Nacional N°12.

La medida fue establecida debido a que esta práctica obstaculiza la fluidez del tránsito y puede provocar graves accidentes viales.

Asimismo, remarcaron la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, que en zonas específicas son de 40 km/h y 20 km/h.

Desde la entidad vial destacaron que estas medidas buscan prevenir siniestros y garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta.

Finalmente, pidieron la colaboración y el compromiso de todos los conductores.