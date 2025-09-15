¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Playas de Corrientes suba de la banana Gustavo Valdés
Reconocimiento del Senado de la Nación a José G. Caballos

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 08:24

El Senado de la Nación distinguirá a José Gabriel Ceballos con un diploma de honor por su trayectoria literaria. La entrega se hará el lunes 29 de este mes, en hora y lugar a definir, y estará a cargo del Senador Nacional Eduardo Vischi. Se contará también con la presencia de autoridades del Instituto de Cultura de Corrientes y autoridades municipales de Alvear.

Ceballos nació en 1955 en Alvear, donde reside, y es autor de una vasta obra. Ha publicado numerosos libros de cuentos, varias novelas cortas y las novelas “Ivo el Emperador”, “Víspera Negra”, “En la resaca”, “Caso Goulart: daños colaterales” y “Un caudillo inolvidable”. Obtuvo distinciones en el país (como el Premio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por novela inédita) y en el exterior (como el premio EDUCA de narrativa en Costa Rica, y en España los premios Alberto Lista, Ciudad de Alcalá, Tiflos para libros de relatos y Alfonso VIII). Textos de su autoría han sido traducidos al portugués y al inglés.

Cabe señalar que este año se conmemora el cuadragésimo aniversario del pueblo literario llamado Buenavista, creado por Ceballos y que dio origen a una saga de cuentos que ya suman diez libros, el primero de los cuales (“El oidor”) se publicó en diciembre de 1985. Por ello, en junio y julio se realizó en la Sala del Sol de la UNNE una muestra de pinturas y dibujos alusivos a dicha saga, y la última Feria Provincial del Libro dedicó a Buenavista toda una jornada con la participación de importantes escritores de Corrientes y de otros lugres del país, ocasión en la que se presentó el décimo volumen de la serie titulado “El poeta del odio”, una publicación de Moglia Ediciones en su colección Claroscuros.

 

