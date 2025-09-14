Corrientes amaneció este domingo con intensas lluvias

Corrientes amaneció este domingo con lluvias en varios puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta temprano, lo que no asegura la permanencia de la caída de agua.

El SMN emitió un alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas para Capital, Itatí, San Cosme y San Luis del Palmar. Se espera que esta condición se mantenga hasta el mediodía, mientras que el resto del domingo permanecerá nublado.

Para este domingo se esperan temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 29°C.

En tanto que durante la validez de estas alertas se recomienda a la población permanecer bajo techo, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Zonas afectas según el alerta del SMN

Se llama a no circular por calles inundadas o afectadas y si hay riesgo de que el agua ingrese al hogar, cortar el suministro eléctrico.

Por la naturaleza de la tormenta se recomienda evitar actividades al aire libre y para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no acudir a playas, ríos, lagunas o piletas.