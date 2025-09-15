¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 15 de septiembre

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 06:45

Una mujer murió tras ser atropellada por una motocicleta

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Corrientes: cómo seguirá el tiempo en la semana

Murió Luis Alberto Sayavedra, referente histórico del Ministerio Público de Corrientes

Cierran temporalmente el acceso al Portal San Nicolás en el Parque Nacional Iberá

Comunicaciones campeón: "Jugaron con el corazón y el orgullo de las correntinas"

Milei canceló su viaje a España para proteger "los logros de esta gestión"

Empedrado eligió su reina en el marco de las festividades de su 199° aniversario

Vischi llamó a defender el federalismo: “No alcanza con la motosierra”

Juntan votos legislativos para rechazar el veto de Milei a la ley de ATN








 

