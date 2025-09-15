¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Sana y salva

Hallaron a la mujer que desapareció en el interior de Corrientes

Por El Litoral

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 09:34

La Policía de Corrientes informó este lunes que encontró a la mujer que había desaparecido en la localidad de Paso de los Libres. Fue hallada sana y salva.

Se trata de D.A. Barreto de 24 años, cuya denuncia por desaparición fue realizada el domingo.

La joven fue encotrada luego de un intenso trabajo de búsqueda y rastrillaje en la localidad mencionada. Por su hallazgo ya fue notificada la persona denunciante y la Unidad Fiscal a cargo del caso.

En la Comisaría del Distrito Tercera de Paso de los Libres se realizan las diligencias de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD