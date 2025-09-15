Hallaron a la mujer que desapareció en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que encontró a la mujer que había desaparecido en la localidad de Paso de los Libres. Fue hallada sana y salva.

Se trata de D.A. Barreto de 24 años, cuya denuncia por desaparición fue realizada el domingo.

La joven fue encotrada luego de un intenso trabajo de búsqueda y rastrillaje en la localidad mencionada. Por su hallazgo ya fue notificada la persona denunciante y la Unidad Fiscal a cargo del caso.

En la Comisaría del Distrito Tercera de Paso de los Libres se realizan las diligencias de rigor.