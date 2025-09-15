Refuerzan controles fluviales para evitar el robo de ganado en Santo Tomé

La Prefectura Naval Argentina informó que realiza trabajos para evitar el cruce ilegal de personas desde Brasil en la localidad de Santo Tomé, y así evitar los casos de abigeato y cuatrerismo.

Se trata de operaciones en conjunto a la Dirección de Región Norte y de la Prefectura de Zona Alto Uruguay, en diferentes puntos considerados “zonas calientes”.

Es por ello que aumentaron la cantidad de patrullajes en la zona afectada, trabajando con dependencias vecinas, realizando patrullas combinadas y de enlace con personal de la Prefectura Alvear.

Por otro lado, también se realizan tareas en tierra con la colaboración de la Policía Rural y Ecológica de Corrientes, reforzando los controles en los lugares considerados de paso.

Además, se realizan sobrevuelos jurisdiccionales con el avión PA-112, perteneciente al Servicio de Aviación y que es afectado a patrullajes en toda la zona fronteriza fluvial del NEA.

Como parte del trabajo conjunto, los titulares de la Prefectura de Zona Alto Uruguay, Prefectura Santo Tomé, Prefectura Alvear y sus respectivas Delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones, participaron de una reunión llevada a cabo en el salón Casa del Bicentenario de la ciudad de Santo Tomé, presidida por el Fiscal Rural Dr. Martín Leiva, donde se trató la problemática en la que trabajan y reforzaron el compromiso en su labor.