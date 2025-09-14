Regatas se presentó y perdió en Ituzaingó

El primer amistoso de la pretemporada terminó con saldo negativo para Regatas Corrientes que perdió frente a Oberá Tenis Club (OTC) 69 a 65. El partido se disputó en la noche del sábado en el estadio del Club Social y Deportivo Yacyretá en Ituzaingó.

Regatas Corrientes, mientras espera por Tayavek Gallizi, cerró su tercera semana de preparación para la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sudamericana con un partido de preparación en el interior de la provincia. El equipo rindió de mayor a menor y terminó cayendo frente al elenco misionero.

Los conducidos técnicamente por Juan Manuel Varas tuvieron sus primeros minutos en cancha, y la formación inicial estuvo compuesta por Nicolás Aguirre, Juan Pablo Corbalán, Iván Gramajo, Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos.

En el comienzo del partido tuvo una leve ventaja para el fantasma que se llevó el primer cuarto 20 a 17. Mientras que en el segundo, Regatas se mantuvo al frente 34 a 28. En el complemento llegó la reacción de Oberá que se adelantó en el tercero 55 a 47. En los últimos diez minutos, Oberá sostuvo el control del juego y se impuso por 69 a 65.

Regatas tenía previsto enfrentar a San Martín en Goya pero el amistoso fue suspendido pero se trabaja para diagramar nuevos amistosos. El Fantasma debutará en la Liga Nacional 2025/26 el 25 cuando reciba a Atenas, en principio en el Fortín Rojinegro aunque todavía no se oficializó donde hará las veces de local mientras dure la reconstrucción de su estadio.