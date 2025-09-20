Lluvias intensas en Corrientes: en la zona rural de Esquina cayó 75 milímetros

La provincia de Corrientes vivió este sábado una jornada de lluvias intensas en varias de sus localidades, en el marco de una alerta amarilla y naranja vigente para toda la región, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Esquina, se registraron 75 mm y la precipitación continuaba al cierre de la jornada. En tanto, Goya recibió 57 mm durante la mañana.

Acumulados en algunas localidades

Según los datos del Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (Siga) en Mercedes contabilizó 37,2 mm en la jornada, sumando 154 mm en lo que va de septiembre. Bella Vista registró 7,39 mm, con un acumulado mensual de 45 mm.

Por su parte, el paraje Desmochado sumó 42,75 mm en el día, alcanzando 103 mm desde el comienzo del mes. Colonia Tabay acumuló 14,5 mm hasta las 18,40, totalizando 121 mm desde el inicio del mes. En la capital correntina y alrededores, en cambio, no se registraron precipitaciones, manteniéndose el cielo despejado durante la jornada.

Alerta naranja y amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la provincia rige actualmente una alerta naranja y amarilla, recomendando a la población mantenerse informada sobre posibles cambios climáticos y extremar precauciones ante el riesgo de nuevas lluvias y desbordes en zonas bajas.

La variabilidad de las precipitaciones evidencia la distribución irregular de las lluvias en Corrientes, con localidades del sur y centro de la provincia acumulando importantes registros mientras otras permanecen sin lluvias.