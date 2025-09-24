Imponen el Palio a monseñor Larregain en Corrientes: un símbolo de la comunión con el Papa

En el marco de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona Jurada de la ciudad de Corrientes, se llevó a cabo este miércoles un importante acto litúrgico: la imposición del Palio arzobispal a monseñor José Adolfo Larregain.

La ceremonia estuvo a cargo del Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczik.

Foto: Cachito Monzón

La misa posterior al rito se realizó en un escenario montado en las inmediaciones de la iglesia de La Merced, ubicada en la calle 25 de Mayo y Buenos Aires.

El Sagrado Palio es un ornamento litúrgico que simboliza la oveja perdida y el Buen Pastor, y es, además, un signo de la comunión con el Papa.

Los palios, que se confeccionan con lana de ovejas esquiladas el día de Santa Inés, se bendicen y se colocan sobre la tumba de San Pedro en Roma antes de ser enviados a cada arzobispo metropolitano. Larregain había explicado que el rito “tiene un sentido teológico y pastoral con una larga tradición en la Iglesia”.