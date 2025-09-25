El Cardiológico elegido entre los mejores hospitales de Latinoamérica

El Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC) fue sido distinguido en el Ranking IntelLat 2025 de los mejores hospitales y clínicas de Latinoamérica, alcanzando el puesto N°47 en la clasificación general, comparándose con hospitales polivalentes de los mejores centros de los países participantes. Además, 2° puesto entre los centros de Argentina, siguiendo al prestigioso Hospital Italiano de Buenos Aires, entre solo cuatro instituciones nacionales evaluadas.

Además, el ICC obtuvo nada menos que el 6° lugar en la dimensión de Producción de Conocimiento a nivel latinoamericano, reconocimiento que refleja el trabajo científico y académico desarrollado por sus profesionales.

Qué países integran el ranking

El Ranking IntelLat evaluó a 80 hospitales y clínicas de 9 países, entre los que se encuentra Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Panamá y Costa Rica. A través de un proceso riguroso que se extiende de 4 a 5 meses. La clasificación se basa en la evidencia presentada por cada institución, validada y analizada por el equipo de expertos de IntelLat.

La evaluación contempla 9 dimensiones clave que van desde la Seguridad y Resultados Clínicos, Personas y Conocimiento, hasta la Experiencia del Paciente, Prestigio, Tecnología, Telemedicina, Sostenibilidad y Eficiencia.

“Esta distinción nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a seguir elevando nuestros estándares de calidad y reforzando la atención integral y humanitaria que ofrecemos cada día a nuestros pacientes”, destacaron desde la Dirección del ICC.

Estos resultados confirman el compromiso del Instituto de Cardiología de Corrientes con la calidad, la innovación y la atención humanizada, y ratifican el camino emprendido hacia una medicina que combina excelencia clínica con un enfoque cada vez más cercano a las necesidades de los pacientes.