Impresionante rescate de un camionero que cayó al arroyo tras un choque con otro vehículo

Un impactante accidente de tránsito sacudió la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 14, en la zona de Cuay Chico, en Santo Tomé. Un camión cargado con soja cayó desde el puente que cruza por el arroyo, tras chocar contra un automóvil Fiat Palio.

El conductor del camión, un hombre oriundo de Misiones, quedó atrapado en la cabina mientras el vehículo se hundía en el agua. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró salir con vida gracias a un rápido y coordinado operativo de rescate encabezado por Prefectura Naval, junto con Gendarmería, Policía y Defensa Civil local.

Detalles del rescate

Gentileza Urgente Santo Tomé

“Fue un rescate impresionante. La cabina estaba dentro del agua, y parecía imposible que pudiera salir ileso”, comentaron testigos del procedimiento que mantuvo en vilo a quienes circulaban por la zona en ese momento.

El otro protagonista del siniestro, el conductor del Fiat Palio, resultó con una fractura de clavícula y debió ser trasladado de urgencia al hospital de Santo Tomé, donde permanece internado bajo observación.

Gentileza Urgente Santo Tomé

El accidente obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre la Ruta Nacional 14, una de las más transitadas del Nordeste, debido a las tareas para retirar los vehículos involucrados.

La escena, registrada en imágenes difundidas, muestra la magnitud del impacto y la dificultad del operativo de rescate que, afortunadamente, terminó con la vida del camionero a salvo.