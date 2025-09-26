Chaco: un objeto extraño cayó del cielo y generó incertidumbre en la población

Un insólito suceso sorprendió este jueves a los habitantes de Chaco. Un objeto extraño cayó del cielo en la localidad de Puerto Tirol. El suceso ocurrió cercas de las 18:15 en el Ex Campo Rossi, un sector rural de la zona.

Ante el suceso, los residentes del lugar alertaron de inmediato a las autoridades, que acudieron rápidamente al sitio. Al llegar, los oficiales verificaron la presencia de un objeto cilíndrico de apariencia metálica, que había rodado por el terreno hasta detenerse por completo..

Ante la posibilidad de que el artefacto representara un peligro para la seguridad pública, se solicitó la intervención de personal especializado del Departamento de Bomberos. Los brigadistas realizaron una primera inspección para descartar cualquier riesgo de explosión o toxicidad que pudiera poner en peligro a los habitantes del área.

La zona fue inmediatamente acordonada y se mantiene resguardada mientras se espera la llegada de técnicos especializados que puedan identificar la naturaleza del objeto. Por el momento, las autoridades manejan diversas hipótesis sobre su origen, sugiriendo que podría tratarse de un fragmento de un avión o incluso parte de un satélite.

La comunidad de Puerto Tirol, que cuenta con una población de alrededor de 9.000 habitantes, sigue expectante ante la situación, esperando respuestas claras sobre el origen de este extraño fenómeno.

Mientras tanto, los expertos continúan su labor para esclarecer lo sucedido y tranquilizar a la población local, que por ahora, se encuentra en vilo.