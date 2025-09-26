¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

caballos rescatados cobro de estacionamiento lluvias en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 26 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 06:56

Saladas: denunció que un amigo lo invitó a beber y que luego lo abusó sexualmente

El Cardiológico elegido entre los mejores hospitales de Latinoamérica

Vischi y Catalán se reúnen para dialogar sobre obras clave para Corrientes

Protesta en Saladas por un caso de abuso sexual: la Policía confirma una detención

Tránsito reducido en un tramo de la autovía de ruta 12 por obras

Se incendió un hospedaje a metros de la Basílica de Itatí

Seguridad Vial: desvíos de tránsito y recomendaciones para la Peregrinación a Itatí

La Unne avanza en la modernización con un sistema propio de Inteligencia Artificial

Kuarahy y Jasy: los cachorros de Aguará Guazú que se preparan para volver a su hábitat

Pronostican un fin de semana lluvioso en Corrientes

