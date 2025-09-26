Corrientes: tras un allanamiento incautaron cocaína, marihuana y elementos de narcomenudeo

La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado informó que este jueves tras realizarse un allanamiento, secuestraron gran cantidad de estupefacientes y otros elementos relacionadas a la causa en un barrio de la ciudad capital.

El procedimiento se realizó en el barrio San Antonio Este sobre la calle Juana de Ibarbourou, donde los efectivos lograron secuestrar diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

En el lugar, se incautaron 10 dosis de cocaína distribuidas en un envoltorio, con un peso total de 1,43 gramos, un envoltorio rectangular transparente con 1,032 kg de marihuana compacta y 38 envoltorios de polietileno que contenían 81 gramos de marihuana fraccionada.

Además, se halló una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y $49.000 en efectivo, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Como resultado de procedimiento, un hombre de 48 años fue detenido y quedó a disposición de la justicia.