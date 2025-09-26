La ciudad de Corrientes será escenario de una cargada agenda cultural este fin de semana

La ciudad de Corrientes será escenario de una cargada agenda cultural y recreativa desde este viernes 26 hasta el domingo 28. Organizado por la Municipalidad, se desarrollarán ferias, competencias, muestras, talleres y espectáculos musicales, destinados a grandes y chicos.

La Feria de Artesanos comenzará el viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, con productos únicos realizados en cuero, madera, tejido, dulces regionales y floricultura. El sábado y domingo se traslada a Costanera Sur y Las Heras, con el mismo horario.

Primavera, literatura y freestyle

El viernes, desde las 15, en el DTC del barrio Independencia, se celebrará la Fiesta de la Primavera, con kermés y actividades familiares. A las 19, en Casa Molinas (Pellegrini 937), la escritora Brenda Saez presentará su novela de suspenso “Cuando la oscuridad llama”

Desde el viernes al domingo se desarrollará la competencia de freestyle “VDF de Costa a Costa”.

Viernes: plazoleta Casco (Mendoza y 25 de Mayo)

Sábado: Mercedes y Goya

Domingo: Saladas e Ituzaingó

También el sábado, desde las 18, en el Centro Cultural Adolfo Mors (Parque Cambá Cuá) se realizará el certamen “Buscando el Punch”, otra competencia de freestyle que promete convocar a los talentos urbanos locales.

Cultura guaraní y carnaval

El sábado, a partir de las 10, en la Casa del Bicentenario (Caracas 4400) se celebrará el Día de la Lengua Guaraní con coros, teatro y más. De 16 a 19, en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542) se dictará el taller de estructuras y plumas de carnaval, orientado a la confección de tocados y espaldarines rumbo a los próximos Carnavales Barriales.

Inscripciones: 3794-279020 o [email protected]

Gastronomía

Durante el sábado y domingo, de 15 a 22, en la playa Arazaty, se realizará la “Expo Río”, un evento náutico con emprendedores, gastronomía, charlas, actividades acuáticas y música en vivo.

Turismo y Teatro

El sábado de 18 a 20 se realizará el circuito guiado “Descubrí Corrientes”, con un recorrido por los alrededores de la plaza 25 de Mayo y punto de encuentro en el Monumento al General San Martín.

El domingo, en el mismo horario, se llevará a cabo una visita guiada al cementerio San Juan Bautista, para la cual se requiere inscripción previa en visitcorrientes.tur.ar/descubri. Ese mismo día, a las 11, se celebrará la misa mensual en la capilla del mismo cementerio.

Además, desde las 18, se presentará la obra teatral “Viejos son los trapos” en el Espacio Mariño (Santa Fe 847), con bono contribución destinado al elenco.

Peña y cierre musical

El fin de semana culminará el domingo, desde las 17, con una nueva edición de la Peña Oficial de la Ciudad en la rotonda Plaza España (Av. Pujol y Pellegrini). Actuarán:

Elenco municipal Los del Paraná

Claudio Maciel y Derlis Jovanovich

Renovación

Roger Escobar y su conjunto

Braian Acevedo y su conjunto

Los Karaí del Chamamé

La Mezcla Chamamecera

También habrá feria gastronómica y de emprendedores para disfrutar de una tarde a puro sabor y tradición.