Con el encendido de antorcha inició la Fiesta Provincial de los Estudiantes

La LVIII° edición de la Fiesta Provincial de los Estudiantes se inauguró este viernes a la noche con gran entusiasmo y colorido de los jóvenes en el Camping Municipal “Gerónimo Merello” de la localidad de Empedrado, en un clima primaveral que acompañó el espíritu festivo de los cientos de concurrentes.

Estudiantes de colegios de varias localidades de Corrientes se dieron cita en este evento que se ha convertido en una cita tradicional para los chicos de toda la provincia.

La noche comenzó con el ingreso de la antorcha, portada por los embajadores, quienes se dirigieron solemnemente hasta el Monumento del Estudiante.

Este emotivo momento marcó el inicio oficial de la primera noche de festejos, generando gran expectativa entre el público presente.

A continuación, los distintos colegios participantes presentaron sus espectaculares coreografías ante un anfiteatro repleto, que vibraba al ritmo de la música y los colores. El despliegue de creatividad y energía de los estudiantes fue impresionante, y el público respondió con aplausos y ovaciones.

La fiesta continuó con la actuación de bandas musicales y DJ, que pusieron a todos a bailar hasta altas horas de la madrugada. El colorido y entusiasmo de los estudiantes y asistentes llenaron el Camping Municipal de un ambiente festivo y alegre, convirtiendo esta primera noche en una experiencia inolvidable para todos. La LVIII° Fiesta Provincial de los Estudiantes promete ser un evento memorable, y todo indica que las próximas noches serán igualmente emocionantes.