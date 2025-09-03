¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
La Unne homenajeará a alumnos fallecidos y dará una guía para cubrir hechos sensibles

Tras el deceso de dos alumnos de la carrera, el departamento de Comunicación Social organizará una jornada de reflexión, crítica y conciencia con el fin de promover buenas prácticas en la cobertura periodística del suicidio. 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 10:27

La comunidad de la carrera de Comunicación Social de la Unne llevará a cabo este viernes una jornada especial en homenaje a dos alumnos fallecidos: Sol Muñoz y Juan Pablo Ramos. El evento tendrá lugar en el edificio de ComTuLab, ubicado en Sargento Cabral 2001, y forma parte del proyecto de extensión “Voces que quedan”.

A fines de 2024 la comunidad de la carrera de Comunicación Social de la UNNE perdió a dos de sus estudiantes: Sol y Juan Pablo. Al retornar a las aulas en 2025, se gestó una ronda entre compañeros, familiares y docentes de la que surgió el proyecto de extensión Voces que quedan.

Durante todo el ciclo el grupo trabajó en la organización de una jornada que se hará el viernes 5 de septiembre con el fin de honrar sus memorias y llamar a un ejercicio ético del periodismo.

La propuesta busca no solo rendir homenaje, sino también impulsar un periodismo más ético, humano y responsable, especialmente en la cobertura de temas sensibles como el suicidio

Además de ser un espacio de formación académica, la Universidad es un territorio de vínculos, afectos y construcción colectiva de sentido. Con la muestra de trabajos y la realización del mural comunitario se proyecta ofrecer a Sol y Juan Pablo gratitud y un lugar permanente y simbólico dentro del espacio que habitaron y donde dejaron su marca.

En tanto la invitación a suscribir el Acuerdo para una cobertura ética se fundamenta en la necesidad de repensar colectivamente el rol del periodismo frente a hechos que afectan la vida y la integridad de las personas.
 

Testimonio de sus compañeros:

 “Cuando fallecieron Sol y Juan Pablo nos encontramos con coberturas periodísticas y comentarios en redes que mostraban muchas limitaciones y faltas de sensibilidad”, señalaron los autores del proyecto. “Entonces nos propusimos construir recomendaciones que aporten a una práctica periodística más respetuosa y empática”.

“Inspirándonos en guías existentes que señalan cómo informar en situaciones complejas como desastres naturales, suicidios, femicidios o siniestros viales, planteamos una serie de orientaciones generales para comunicar con empatía y responsabilidad en contextos de dolor”, agregaron. 

El documento será compartido con periodistas, responsables de medios y docentes de la región. Quienes llevan adelante el proyecto subrayaron que "los puntos del Acuerdo están pensados para ser aplicados en cualquier tipo de lenguaje, soporte o formato, y buscan contribuir a una comunicación que informe, pero que también cuide”.

Cronograma:

  • 17.00 hs: Inauguración del mural conmemorativo colectivo, realizado con la guía de la artista Solange Oleszek.

  • 17.30 hs: Apertura de la muestra de producciones gráficas, digitales y audiovisuales realizadas por los estudiantes homenajeados.

  • 18.00 hs: Presentación pública del Acuerdo para una cobertura ética de hechos que comprometen la integridad física y la vida, e invitación a su firma.

Sobre que trata el acuerdo a firmar:

El acuerdo se inspira en guías internacionales aplicadas en contextos complejos como desastres naturales, femicidios, suicidios y siniestros viales, y busca ofrecer orientaciones generales para comunicar con empatía y responsabilidad en situaciones de dolor. No sólo comprender la situaciones de suicidio sino saber cómo comunicar desde una perspectiva ética y no morbosa como vemos diariamente en los medios de comunicación.

El documento será compartido con periodistas, docentes y medios de la región, y puede aplicarse en cualquier lenguaje, soporte o formato. “Queremos contribuir a una comunicación que informe, pero que también cuide”, concluyeron desde el equipo organizador.

