Corrientes: 100 mm de lluvia dejó campos anegados y productores sacan su ganado a la ruta

Las intensas lluvias que superaron los 100 milímetros en los últimos días dejaron en una situación crítica a los pequeños productores del Paraje Carandaity, una zona rural ubicada entre General Paz y San Miguel. Con los campos completamente anegados, muchos ganaderos se vieron obligados a trasladar vacas y búfalos a la altura del terraplén de la ruta provincial N° 5 para que pudieran sobrevivir.

Este fenómeno no es nuevo en la región, pero cada temporada de fuertes precipitaciones se repite la misma postal de animales buscando desesperadamente un lugar seco a la vera del camino.

Redes Sociales Caá Catí

La falta de mantenimiento agrava la situación

Según precisó Redes Sociales Caá Catí, el panorama se agrava por la falta de escurrimiento en lagunas y esteros, sumado a la falta de mantenimiento en las canalizaciones de la cuenca del río Santa Lucía.

Esta maniobra, sin embargo, incrementa el riesgo de accidentes viales, ya que los animales de gran porte permanecen cerca de la calzada. Por eso, se recomienda a quienes circulen por la Ruta 5 extremar las precauciones y reducir la velocidad al atravesar la zona afectada.

Mientras los correntinos esperan que el tiempo dé un respiro, el sector productivo aguarda que avancen con obras de canalización que permitan aliviar las recurrentes inundaciones en esta parte del interior de la provincia.