Tragedia en el río Paraná: una niña murió ahogada tras ser arrastrada por la corriente

Lo que comenzó como una tarde de juegos para mitigar las altas temperaturas en la ciudad de Corrientes terminó en una verdadera tragedia. Una niña murió este lunes por la tarde tras ser arrastrada por el río Paraná, en un sector no habilitado para el ingreso de bañistas conocido como la "bajada de Cele".

​El hecho ocurrió cuando seis hermanos menores de edad se encontraban en el agua en la zona ribereña del barrio homónimo.

Según el relato de los testigos, en cuestión de segundos la fuerza del río los succionó, generando una escena de desesperación y gritos que alertó de inmediato a los vecinos y a las autoridades.

​Rescate y maniobras de emergencia

​Al tomar conocimiento de la situación, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) se desplazaron al lugar y, junto a varios vecinos que se lanzaron al cauce, iniciaron las tareas de salvamento.

En una primera instancia, lograron poner a salvo a cinco de los pequeños, quienes fueron asistidos en la orilla con cuadros de crisis de nervios y principio de ahogamiento.

​Sin embargo, la búsqueda de la sexta integrante del grupo familiar se tornó dramática. Tras un intenso rastrillaje por la zona de bancos de arena y remolinos, los uniformados lograron localizar a la niña y extraerla del agua.

​Cuarenta y cinco minutos de RCP

​Una vez en tierra firme, el personal policial y los equipos de emergencia iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según fuentes policiales, los trabajos de reanimación se extendieron por más de 45 minutos en un esfuerzo desesperado por devolverle los signos vitales.

Desgraciadamente, los profesionales médicos presentes confirmaron que la menor no respondió a los estímulos y falleció en el lugar.

Tras la tragedia, el cuerpo de la niña fue trasladado para las diligencias legales correspondientes.