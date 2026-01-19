San Roque: ya son 250 los evacuados por el desborde del río Santa Lucía

La ciudad de San Roque atraviesa una situación de emergencia a raíz del desborde del río Santa Lucía, que obligó a evacuar a decenas de familias durante las últimas horas. Según el parte oficial, 78 familias fueron evacuadas, lo que representa un total de 250 personas, entre ellas 144 adultos y 102 menores, quienes fueron alojados en distintos centros de evacuación habilitados por el municipio. Durante la jornada continuaron las evacuaciones en San Roque, mientras varios vecinos optaron por autoevacuarse y trasladarse a casas de familiares ante el avance imparable del agua. En muchos barrios, el agua ingresó directamente a las viviendas, lo que obligó a dejar los hogares de manera urgente.

Centros de asistencia y tareas de mitigación

Las personas afectadas fueron alojadas en Avesa, la Escuela N°133, la Escuela N°134, Cobesa, el vestuario del polideportivo y un albergue improvisado en oficinas municipales. Una retroexcavadora continuó con trabajos de zanjeo en el barrio San Antonio para facilitar el escurrimiento y mitigar los anegamientos. El Municipio, Defensa Civil y el COEM trabajaron de forma coordinada. El intendente, Raúl Pelozo, declaró la emergencia hídrica: “Todos los recursos tuvimos que destinarlos a las familias”. Además de San Roque, hay evacuados en San Luis del Palmar (205), Santa Lucía (15), Ituzaingó (una familia) y El Sombrero (una familia), totalizando 357 en la provincia.