Club de Regatas Corrientes Corrientes Ituzaingó
Inundaciones

San Roque: ya son 250 los evacuados por el desborde del río Santa Lucía

Con más de cinco centros de evacuaciones, la localidad continúa con la emergencia de crisis por la crecida del río Santa Lucia. 

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 09:27

La ciudad de San Roque atraviesa una situación de emergencia a raíz del desborde del río Santa Lucía, que obligó a evacuar a decenas de familias durante las últimas horas. Según el parte oficial, 78 familias fueron evacuadas, lo que representa un total de 250 personas, entre ellas 144 adultos y 102 menores, quienes fueron alojados en distintos centros de evacuación habilitados por el municipio. Durante la jornada continuaron las evacuaciones en San Roque, mientras varios vecinos optaron por autoevacuarse y trasladarse a casas de familiares ante el avance imparable del agua. En muchos barrios, el agua ingresó directamente a las viviendas, lo que obligó a dejar los hogares de manera urgente.

Centros de asistencia y tareas de mitigación

Las personas afectadas fueron alojadas en Avesa, la Escuela N°133, la Escuela N°134, Cobesa, el vestuario del polideportivo y un albergue improvisado en oficinas municipales. Una retroexcavadora continuó con trabajos de zanjeo en el barrio San Antonio para facilitar el escurrimiento y mitigar los anegamientos. El Municipio, Defensa Civil y el COEM trabajaron de forma coordinada. El intendente, Raúl Pelozo, declaró la emergencia hídrica: “Todos los recursos tuvimos que destinarlos a las familias”. Además de San Roque, hay evacuados en San Luis del Palmar (205), Santa Lucía (15), Ituzaingó (una familia) y El Sombrero (una familia), totalizando 357 en la provincia.

 

 

