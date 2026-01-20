Turismo en Corrientes: balance positivo en la primera quincena de enero

Corrientes registró un aumento en la llegada de turistas durante la primera quincena de enero, según datos difundidos por el Ministerio de Turismo provincial.

El informe precisó que los visitantes permanecieron en la provincia, en promedio, quince noches. El corredor turístico más concurrido fue el Gran Corrientes, seguido por la Región Esteros del Iberá, Paraná Sur, Sur correntino, Alto Paraná, Jesuítico Guaraní y la Región Solar de las Huellas.

Turistas, actividades y preferencias

En cuanto al origen de los turistas, predominan los provenientes del Mercosur, principalmente Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los motivos del viaje fueron variados: disfrutar de actividades de playa y pesca, cuestiones laborales o de salud, así como vacaciones en familia y con amigos.

Entre los productos turísticos más elegidos, el informe destacó sol y playa (31,5%), ecoturismo (25,9%), pesca (21,7%) y experiencias histórico-culturales (21%).

El balance evidencia la consolidación de Corrientes como destino turístico, con una oferta diversa que combina naturaleza, cultura y actividades recreativas para distintos perfiles de visitantes.