Presentan un nuevo proyecto para regular el uso monopatines eléctricos en Corrientes

el Concejo Deliberante comenzó a debatir un proyecto de ordenanza para regular la circulación de monopatines eléctricos, ante la alta demanda de estos vehículos en la provincia. La iniciativa es impulsada por la concejal Camila Roa y apunta a establecer un marco normativo que garantice la seguridad vial y la convivencia con peatones y automovilistas.

“La idea es poder ver qué se adapta a la sociedad correntina, a su uso y qué cosas son necesarias”, explicó Roa y remarcó que el monopatín es una tendencia en crecimiento que favorece la intermovilidad y los trayectos cortos.

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto contempla puntos clave para la seguridad vial en el tejido urbano. Fija un límite de velocidad de entre 25 y 30 km/h, edad mínima de 16 años, uso obligatorio de casco y luces, y prohíbe llevar acompañantes. Además, la normativa establece que los monopatines podrán transitar por calles y avenidas, pero restringe la circulación en rutas, autopistas y veredas. “Todo lo que sea para cuidar al usuario y también cuidar al peatón”, sostuvo Roa.

Por otro lado, la concejal vinculó la iniciativa con el turismo y señaló que busca reunir datos sobre accidentes para ajustar los requisitos técnicos de la futura ordenanza. La recolección de esta tipo de información se elabora a partir de otros proyectos provinciales o nacionales para determinar si los siniestros involucran a peatones o si se producen por pérdida de estabilidad de los propios conductores. "Podría combinarse el turismo con la juventud; sería ideal para recorrer áreas como la Costanera", señaló Camila.