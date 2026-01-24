Polémica por hospedajes de hasta $800.000 en Mburucuyá durante el Festival de Chamamé

Faltan dos semanas para una nueva edición del Festival del Auténtico Chamamé Tradicional que se celebra del 6 al 8 de febrero y Mburucuyá quedó en el centro de la escena nuevamente. La polémica crece por los altísimos precios de los alquileres temporarios, que se multiplicaron ante la fuerte demanda y la escasa oferta de hospedajes. Los precios van desde los $800.000 hasta los $300.000 dependiendo de la cantidad de huéspedes.

Desafíos para encontrar alquileres

Sin embargo, conseguir dónde dormir se convirtió en una odisea —y en un lujo— para muchos. “Siete días en Brasil es más barato que tres en Mburucuyá”, resume uno de los comentarios que circula en redes sociales y grupos de facebook.

Un relevamiento realizado por El Litoral durante los días del festival revela cifras que sorprenden. A una cuadra de la plaza 25 de Mayo, en publicaciones de Facebook y contactos particulares, los alquileres por tres noches oscilan entre $300.000 y $500.000, según la cantidad de personas.

En otros casos, una cabaña equipada para 6 a 8 personas, con dos habitaciones, living, cochera y quincho, alcanza los $800.000 por los tres días.

Las plataformas digitales tampoco ofrecen alivio. En Airbnb, un monoambiente con cocina y baño para tres personas cuesta 281 dólares, lo que equivale a $402.687,77. En Booking aparecen opciones más económicas, pero alejadas del pueblo, como una casa de campo ubicada a más de 18 kilómetros, con capacidad para cuatro personas que se ofrece a $154.520.

La 57ª Edición Provincial y 21ª Nacional del festival se realizará del 6 al 8 de febrero de 2026 en el Anfiteatro Eustaquio Miño y rendirá homenaje al centenario del natalicio de Salvador “Gigante” Miqueri, uno de los máximos referentes del chamamé. El evento convoca a miles de personas que buscan ser parte de una celebración profundamente arraigada a la identidad correntina.



