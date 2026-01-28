Carnavales de Corrientes: detalles del operativo de seguridad y obras en el corsódromo

El ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, brindó detalles sobre el operativo previsto para los carnavales provinciales, con especial énfasis en la seguridad, la circulación por Ruta Nacional 12 y las nuevas instalaciones que encontrará el público asistente en el predio del corsódromo.

El funcionario señaló que se encuentran en la etapa final de coordinación de los aspectos operativos del carnaval, con la participación de las distintas áreas del Gobierno provincial.

Ruta 12 y accesos al corsódromo

Braillard Poccard reconoció que persisten inconvenientes en la circulación por la Ruta Nacional 12, vinculados a las obras que se desarrollan en ese corredor. No obstante, afirmó que desde la Provincia se avanzó en una planificación conjunta con el área de Tránsito municipal, la Policía Caminera y representantes de la empresa concesionaria de la autovía, afirmó el funcionario en entrevista con Radio Continental.

Entre las novedades, destacó que el ingreso por la ruta Erick Martínez, acceso al Perichón, se encuentra asfaltado. Señaló que será la primera vez que el carnaval contará con esta mejora, lo que permitirá un tránsito más ordenado y evitará la polvareda que afectaba tanto al público, los comparseros y a quienes participan del operativo.

Dispositivo de tránsito y controles

El ministro detalló que se dispuso un esquema de controles coordinados a lo largo de la zona de influencia del evento. Los operativos abarcarán accesos desde Paso de la Patria, el control en el ingreso desde Riachuelo y la rotonda de la Virgen.

Indicó que el objetivo es mejorar la transitabilidad tanto de quienes asisten al carnaval como de los usuarios habituales de la Ruta 12, con la posibilidad de redireccionar el tránsito en caso de embotellamientos.

Cantidad de agentes afectados

En cuanto al personal abocado al operativo, Braillard Poccard precisó que habrá más de 150 efectivos de la Policía de Corrientes distribuidos a lo largo de los accesos y zonas de control.

El despliegue busca garantizar seguridad y fluidez vehicular durante las noches de carnaval.

Nuevas instalaciones para el público

El ministro resaltó mejoras en la infraestructura del corsódromo destinadas al público asistente. Entre ellas, mencionó que ya no se utilizarán baños químicos, que se incorporó iluminación LED y que fueron pavimentados los accesos peatonales.

Según indicó, estas obras apuntan a mejorar la experiencia general del espectáculo, más allá de las dificultades que puedan persistir por las obras nacionales en la Ruta 12.