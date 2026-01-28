¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gendarmería Nacional alerta amarilla Iberá
Las noticias más importantes del 28 de enero

Por El Litoral

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 07:05

Secuestran cigarrillos y tecnología ilegal valuados en una cifra millonaria en Corrientes

Polémica entre la Fundación Padres TEA y Silvina Escalante por un show solidario

Se volvió a habilitar el acceso al Portal San Nicolás en el Iberá, pero con restricciones

Abel Pintos emocionó a Cosquín con un tributo al "Bocha" Sheridan y Teresa Parodi

Polich confirmó la instalación de una planta de energía fotovoltaica en Corrientes

La Federación Empresarial de Corrientes alertó por el cierre de la histórica textil Alal

Emprendedores vendieron más de $45 millones durante la Fiesta Nacional del Chamamé

Valdés habló del cierre de Alal: "Es difícil competir con productos que ingresan de China"

Gendarmería incautó más de 60 mil botellas de cerveza extranjera en Paso de los Libres

Diputados: UxP presentó su propio proyecto de reforma laboral y busca trabar la iniciativa oficial

 

