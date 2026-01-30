Frenan el ingreso ilegal de una tortuga terrestre en el paso fronterizo de Corrientes con Paraguay

En un operativo de control fronterizo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) impidió el ingreso al país de una tortuga terrestre de origen ilegal. El hallazgo se produjo en el Paso Internacional Puerto Ituzaingó–Puerto Ayolas, cuando agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones inspeccionaron un vehículo proveniente de Paraguay.

El animal era transportado como equipaje acompañado por una persona residente en Laboulaye, Córdoba. Al no contar con la certificación sanitaria oficial ni con la autorización de importación previa requerida para especies no tradicionales, los agentes procedieron al decomiso inmediato del ejemplar, labrando las actas por infracción a las resoluciones 295/99 y 299/99 del organismo.

Riesgo sanitario y comercio ilegal

Desde el Senasa recordaron que el traslado de animales sin aval sanitario no solo representa un riesgo para el estatus zoosanitario de Argentina, sino que suele estar vinculado a redes de comercio ilegal de fauna silvestre. Con excepción de perros y gatos, el ingreso de cualquier otra especie exige una gestión administrativa previa y el paso por puntos habilitados para evitar la introducción de enfermedades exóticas.

Tras la detección, los profesionales realizaron una observación preliminar del animal. "El ejemplar presentaba un buen estado general, con signos de hiperactividad y capacidad de escape, lo que indicaría que habría sido extraído recientemente de su hábitat natural", explicaron fuentes del operativo. El personal alimentó e hidrató a la tortuga antes de iniciar el protocolo de restitución.

Traslado al Refugio Atinguy

Dada la falta de documentación y el origen del animal, el Senasa coordinó su entrega al área de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El destino final del ejemplar fue el Refugio Faunístico Atinguy, ubicado en Ayolas, Paraguay.

Este centro especializado se dedica a la protección y cría en cautiverio de especies amenazadas de la región, como el ciervo de los pantanos y el aguará guazú, garantizando que el animal reciba los cuidados necesarios tras haber sido víctima de un intento de tráfico de fauna. Las autoridades instaron a los viajeros a informarse sobre las normativas vigentes para evitar sanciones y colaborar en la preservación de la biodiversidad regional.