Las lluvias en enero quedaron por debajo del promedio histórico en Corrientes

Las lluvias marcaron un escenario complejo en enero de 2026. Pese que, se generaron inundaciones por la alta cantidad de agua caída en pocas horas, Corrientes atravesó un escenario marcado por precipitaciones inferiores a los valores históricos habituales para el mes y temperaturas más elevadas de lo normal.

Según datos del Observatorio Meteorológico del INTA y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes, analizados por El Litoral, el mapa de precipitaciones acumuladas refleja una distribución desigual de las lluvias en el territorio provincial. Si bien algunas localidades superaron los 150 milímetros mensuales, en la mayoría de los departamentos los registros quedaron por debajo de los promedios históricos de enero.

En el caso de la estación INTA AER Corrientes, el acumulado mensual alcanzó los 166 milímetros, cuando el promedio histórico para enero es de 180 mm. Las lluvias se concentraron en pocos eventos, con un pico más alto el 16 de enero, jornada en la que se registraron 97 mm, mientras que el resto del mes presentó precipitaciones aisladas y de bajo volumen.

La situación fue aún más marcada en el sur provincial. En la estación INTA AER Monte Caseros, el acumulado mensual fue de apenas 65,1 milímetros, muy lejos del promedio histórico de 157 mm. Allí, el evento más importante ocurrió el 9 de enero, con 43,2 mm, aunque resultó insuficiente para revertir el fuerte déficit del mes.

También se observaron registros por debajo de lo normal en la estación INTA EEA Corrientes, donde el total mensual fue de 115,5 milímetros, frente a un promedio histórico de 159,5 mm. Si bien se destacaron lluvias puntuales los días 9 y 15 de enero, con 47 y 42 mm respectivamente, el balance final volvió a ser negativo en términos de acumulados.

A este escenario se sumó un comportamiento térmico más elevado. La temperatura media histórica de enero en la región es de 26°C, mientras que durante enero de 2026 se registró una media de 27°C, confirmando un mes más cálido de lo habitual en la provincia.

Lluvias en cada localidad correntina

Las precipitaciones según los datos de Dirección de Recursos Forestales de Corrientes, señalan que en la ciudad de Corrientes se registraron 142 milímetros, mientras que en Saladas el total fue de 173,7 mm y en San Miguel 109,8 mm. Itá Ibaté acumuló 86,8 mm, Ituzaingó 35 mm, San Juan de Cora 67 mm y San Borja 49,5 mm.

En la zona oeste de la provincia, Bella Vista registró 72 mm, Goya 158,8 mm y Esquina 266,3 mm. En Sauce se contabilizaron 157 mm, Curuzú Cuatiá 98 mm y Paso de los Libres 73,2 mm.

En el centro y sur provincial, Concepción acumuló 191,8 mm, Chavarría 162 mm, Pellegrini 146 mm y Mercedes 93 mm. Monte Caseros registró 66 mm, La Cruz 49 mm, Santo Tomé 67,4 mm y Virasoro 40,3 mm. Finalmente, Yatayti Calle alcanzó un total mensual de 130 milímetros.

Dirección de Recursos Forestales de Corrientes

Este comportamiento climático ya había sido anticipado por el pronóstico climático trimestral, que advertía sobre menores precipitaciones y temperaturas superiores a la normal para el nordeste argentino, un patrón que finalmente se concretó durante el primer mes del año.