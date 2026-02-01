De Curuzú Cuatiá al Mundo

Eduardo Juan Sánchez y Catalina Pereyra Urroz de Sánchez, Abuelos de nuestro relator Dr. Ricardo Sánchez, Pocholo su papá, Oscar Rubén, y mis tíos Elisa Sánchez de Deseati (Lili), Eduardo Amador (Chongo), Raúl Alfredo (Pochito) Teresa Catalina Sánchez de Galli (Mecha). Ausentes en la foto Liberales hasta el "Caracú" Rodolfo Sánchez y su esposa Raquel Sánchez: Los padres de Graciela y Peloncho. En la foto del centro Eduardo Alfredo “Alo” Sánchez Avalos (Rector del Colegio Nacional). Autor de la histórica frase “Nacimos con la Patria. Fue un padre para todos sus alumnos y con el conversé de todo.

En la foto de la derecha el médico notable, su señora Gloria Martínez, Marisa Acuña Presidente del Concejo Deliberante, el Dr. Ricardo Sánchez, y Anita Alonso, mi sobrina. Este grupo participó de la visita al Intendente de Curuzú Cuatiá Dr. José Irigoyen y al Teatro Cervantes.

Almacén Sánchez y López - trabajo intenso, sacrificio y fortuna. El almacén “Del Oriente”, que había sido de Eleuterio Ancil, fue adquirido por Gilberto “Tonono” López Ramírez en 1925. Luego se asoció con su concuñado Eduardo Sánchez y se instalaron en “Curuzú Paso”, 4ª, Ávalos, donde en 1839 fue lugar de acampe del Ejército de Berón de Astrada en su marcha a Pago Largo. Hoy (y desde siempre) es propiedad del doctor Ricardo Sánchez, quien está construyendo un Museo y Monumento por aquella gesta del mártir que se inmoló por la libertad de su país. Donde no faltará una placa recordando a la Maestra María Onecifa Quiróz, que en una escuelita dio clases a niños del lugar.

Tonono López, en mi niñez hace 70 años vivía a mitad de cuadra de la Avenida España. En mi niñez dice Pola, mucho conversamos con él.

DOCTOR JULIO CESAR AMERICO SANCHEZ AVALOS Curuzucuatiénse nace el 1º de Julio de 1935. Eminencia médica visitó su Curuzú Cuatiá natal Él había partido con 12 años de Curuzú a estudiar el secundario en Buenos Aires y casi no tuvo contactos con sus hermanos (todos mayores que él). Reconocido a nivel Nacional e Internacional por su trayectoria en Hematología y Oncología.



Volvió a la ciudad donde pasó sus primeros años. Fue recibido por autoridades municipales, familiares e intelectuales de nuestro pueblo. El maestro de la Hematología argentina, rememoró con cariño los “carnavales” de su tiempo en Curuzú. Fue director de Hematología y Unidad de Trasplantes Hetopoyéticos del Instituto Alexander Fleming durante 50 años. “Estoy de visita a mi pueblo natal donde pasé mi infancia y adolescencia, visitando a familiares y simplemente recordar lo que fue mi vida pasada. Quiero aprovechar el volver a estos lados.”

Fue graduado con diplomatura de Honor en la Universidad de Buenos Aires, también supo ser Research Fellow en Hematología y Oncología de la Downstate University en New York, Estados Unidos; como asimismo ganador del Premio Konex de Platino en 2003 a Médico más destacado de la década (1993 – 2003) en Ciencia y Tecnología. Maestro de la Hematología Argentina 2015, otorgado por la Sociedad Argentina de Hematología.

“Nací en mi casa paterna dice que quedaba en Avenida España, Esos son los recuerdos que tengo de mi infancia. Me fui a los 12 años a hacer el Colegio Secundario a Buenos Aires en el Liceo Naval Militar”. “Después seguí medicina en Buenos Aires, pero hasta los 20 años mis vacaciones siempre eran en Curuzú Cuatiá. Tengo recuerdos de fiestas y reuniones muy lindas, especialmente carnavales.

Los hermanos Sánchez Avalos: (Hijos de Emilio Andrés, casado con Olimpia Ávalos.) Dueños de la gran casa que fue una Clínica frente a la Plaza Belgrano (Hoy Roberto Construcciones).

Eduardo Alfredo Sánchez Avalos “Alo” (Rector del Colegio Nacional). Y autor de la histórica frase “Nacimos con la Patria. Fue un padre para todos sus alumnos y con el conversé de todo. Fue como mi padre. Y sus hijos Carmen, Yoyo y Liliana como hermanos hijos de Alo y Electra Ara.

El Intendente que no fue - (“Alo” Sánchez en un encuentro que tuve con él (Señala el autor de este artículo) en la terraza de su casa histórica de Av. España, lo sorprendí con una solicitud que no se esperaba. Llegué con la idea de proponerle en nombre del Partido Liberal de Curuzú que sea nuestro candidato a Intendente en las elecciones de 1991, ya hacía 10 años que yo había logrado que una personalidad como René Borderes, ratificara sus seis años de Gestión de facto triunfando en la urnas y así fue que ganamos las elecciones de 1983; ahora quería yo que una figura descollante del pueblo, el Profesor y Rector de nuestros colegios Nacional y Comercio sea la figura que vuelva a poner en su lugar la conducción institucional de nuestro pueblo. Me dijo lo siguiente: “Pola, te confieso que es el regalo más hermoso que mi vida recibe, pero llevándose su mano izquierda sobre su CORAZÓN me dijo, este ya no me acompaña más para esa empresa. Y efectivamente, a los dos meses ese corazón y los “Fontanares 12” que seguía fumando como lo hizo toda su vida; se nos llevó a los cielos a la figura que nos merecíamos tener como Intendente.

Pedro Amador Sánchez Ávalos desde diciembre del año 1928 estaba al frente de “La Avenida” ex la Curuzucuatiense, Juan Pujol y Berón de Astrada, actual Avenida España. Era almacén, armería, librería, despensa, bazar. Lo había heredado de su padre, Amador, que lo inició en 1903. Era el padre de Emilio mi compañero de Escuela primaria y el papá de Rosa Sánchez que se casaría con el Técnico de SENASA Eric Von Caló. Un Fenómeno de persona con muchas iniciativas para Curuzú de su inspiración.

Carlos Darwin Sánchez Avalos (Tito) - Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Económicas, Ministro Nacional de Agricultura y Ganadería, Embajador en la FAO en Roma. Mucho conversamos con él en su despacho de ese magnífico edificio de calle Paseo Colón al 600.

Braulio Argentino Sánchez Ávalos General del Ejército, que lo vimos vivir en la histórica casa del Comandante de la IIIª Brigada en los años 1982/83/84 y mucho conversamos con él.

Hugo Rubén Sánchez Ávalos - Su niñez y adolescencia la tuvo en Curuzú Cuatiá y después fue a La Armada. Vivió siempre en Buenos Aires.

Guillermo Manuel Sánchez Avalos - Médico que vivió en Villa Guillermina y más tarde se radicó en Esquina.

¿De dónde proceden? Los Sánchez de España y los Avalos también. Precisamente en este lugar se afincó el primer Sánchez Avalos con un negocio de Ramos Generales, heredado de su padre, Amador, que lo inició en 1903. El apellido Sánchez proviene de la Península Ibérica, con orígenes patronímicos profundamente arraigados en Navarra y Castilla.

FUENTE: Familia del Doctor Ricardo Sánchez e Historias de Corrientes.