Corrientes, a la espera de un guiño de Nación para lograr un anhelo de 43 años

n El gobernador Juan Pablo Valdés cerró una semana de intensas gestiones. Se reunió con intendentes para apuntalar los ejes de trabajo para todo el año, también finiquitó detalles de lo que será el accionar correntino en el Congreso de cara al inicio de las sesiones extraordinarias, en las que el voto de los legisladores locales será clave para la aprobación de proyectos reformistas que pretende el Gobierno nacional. Mientras eso sucede, el equipo de Juan Pablo tiene vigente la promesa de una reunión en Buenos Aires para analizar los reclamos que se le hicieron al ministro del Interior, Diego Santilli.

JP Valdés espera además los 3.000 millones de pesos que llegarán el lunes para atender las consecuencias de la emergencia hídrica por las inundaciones.

El mandatario añora salir airoso de sus gestiones en Balcarce 50, de donde espera volver con un compromiso oficial de la Nación para saldar las deudas que tienen con Corrientes. Si logra que el gobierno central le ceda el predio del ex Regimiento de Infantería 9, JP Valdés habrá logrado algo que Corrientes añora desde 1983, cuando el entonces gobernador José Antonio "Pocho" Romero Feris le propuso a Raúl Alfonsín que le vendieran esos terrenos para construir viviendas para los correntinos. Qué son 43 años de espera.

El Gobierno provincial ya había pedido a la Nación permiso para abrir una via en medio del predio, para descongestionar el tránsito y que la calle Moreno tenga salida a la costanera.

A nivel local, JP Valdés inicia el mes en el que comenzarán a discutir la política salarial 2026. Será una prueba de fuego para su gestión, ya que en la última década Corrientes logró iniciar el ciclo lectivo sin medidas de fuerza y con acuerdos salariales cerrados.

Con intendentes

Juan Pablo Valdés informó de sendas reuniones mantenidas con los jefes comunales de Monte Caseros, San Isidro y 9 de Julio, en su despacho oficial. Entre los temas abordados repercutieron los de infraestructura urbana, impulso del desarrollo local y generación de empleo, entre otros.

“Conversamos con el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, sobre infraestructura vial y urbana, y sobre la generación de empleo para seguir creando más oportunidades de trabajo en la ciudad”, expresó el mandatario, a través de la red social, tras reunirse con el titular de la misma comuna.

Asimismo, el gobernador de la provincia comunicó que, junto a la intendente de San Isidro, Vilma Ojeda, “dialogamos sobre proyectos y acciones a futuro para seguir impulsando el desarrollo local”.

Por otra parte, Valdés también se refirió al encuentro mantenido con la intendente de 9 de Julio, Yanina Ibarrola, “para establecer acciones conjuntas y proyectos de desarrollo para la ciudad, escuchando y trabajando de manera articulada”.

Aumento

El Poder Ejecutivo de Corrientes aumentó los topes fijados por ley para paracontrataciones directas, concursos de precios, licitaciones privadas y licitaciones públicas vinculadas a obras públicas y compra de materiales, así como de otros servicios requeridos por el Estado. Se trata de incrementos de entre 26% y 29% respecto a la última actualización de finales de 2024.

Se trata de valores que se regulan a través de la Ley N° 3.079 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario N° 4.800/1972, así como la Ley 5.571 de Administración Financiera que rige los sistemas de administración financiera, los sistemas de control, el régimen de responsabilidad, de contrataciones y de la gestión de los bienes de la Provincia.

La actualización de los valores establecidos en ambas leyes es potestad del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, A través de los Decretos Nº99/2026 y Nº 100/2026, a los que tuvo acceso Momarandu.com, se resolvió por un lado actualizar montos de adquisición de bienes y servicios del Estado, y por otro actualizar los montos máximos correspondientes para las adjudicaciones por Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa vinculados a la obra Pública.

Según se fundamentó desde el Poder Ejecutivo, el fenómeno inflacionario impactó directa y significativamente sobre los precios de las obras, bienes y servicios, produciéndose un alza generalizada en los costos de adquisición de insumos.

El Ejecutivo explica que para las actualizaciones, sería de aplicación para la modificación del límite, el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) que publica el INDEC por ser el que mejor mide la evolución de los precios de los productos de origen nacional e importados ofrecidos al mercado interno.

Así, ante el incremento desmesurado de los precios desde la última actualización producida a la fecha, el Ejecutivo consideró necesario establecer nuevos montos para el normal funcionamiento del Estado.

La última actualización había sido a mediados de noviembre del 2024.

De esta forma, los nuevos valores implican incrementos cercanos al 50% respecto a los valores que se habían fijado a mediados de marzo de 2021.

Decreto 99/2026

A través del Decreto 99/2206 se establecieron valores para contrataciones y compras vinculadas a la obra pública.

Para locaciones de obras y servicios, se estableció un tope para Contratación Directa de hasta $205.000.000; Concurso de Precios hasta $485.000.000; Licitación Privada hasta: $1.545.000.000; y Licitación Pública desde $1.545.000.000.

Mientras que para compra de materiales y elementos se fijaron topes de Contratación Directa hasta $64.000.000; Concurso de Precios hasta $83.000.000; Licitación Privada hasta $203.000.000; y Licitación Pública desde $203.000.000.

Los valores antes descritos presentan incrementos de entre 26 y 29% en relación a los valores que se habían oficializado a finales del año 2024.

Decreto 100/2026

En tanto, a través del Decreto 100/2026, para la compra de bienes y servicios se estableció un valor máximo por licitación privada de 55.000.000 de pesos; y por compra directa, previo concurso de precios, hasta 31.000.000 pesos.

Estos valores presentan un incremento cercano al 27% y 29% respecto a los topes que estaban vigentes desde finales de 2024.



