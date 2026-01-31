Independiente y Vélez igualaron en Avellaneda

En un entretenido partido, Independiente y Vélez igualaron 1 a 1 este sábado en Avellaneda. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional tuvo como autor de los goles al mismo jugador.

El marcador se movió en una ráfaga durante el primer tiempo. A los 30 minutos, Jano Gordon adelantó a su equipo (Vélez), pero a los 31, batió su propio arco y estableció el empate del local.

El cero en Avellaneda se rompió con el minuto de Jano Gordon. A los 31, el defensor mandó el balón al fondo de la red luego del tiro de esquina cerrado de Pellegrini y la peinada de Godoy. Vélez no había terminado de festejar cuando, al minuto, el propio defensor fortinero quiso despejar un centro picante de Leonardo Godoy y convirtió en contra. Independiente había armado una buena jugada colectiva que derivó con desborde por derecha de su lateral. Gordon, héroe y villano en 60 segundos.

Para el equipo de Gustavo Quinteros fue otro empate que prolonga el arranque sin triunfos en el Apertura, tras igualar también ante Estudiantes y Newell’s. Vélez, en cambio, sostuvo su buen momento y sigue invicto con 7 puntos.

En la próxima fecha (cuarta), Independiente visitará a Platense el domingo 8, mientras que Vélez será local de Boca el mismo día. El primer juego será desde las 17 hs. y el segundo a partir de las 22.15 hs.