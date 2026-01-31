Carlos María Zárate abre su temporada en el Challenger de Rosario

Luego de un gran 2025, Carlos María Zarate pondrá primera en la nueva temporada dentro del tenis profesional.

El tenista correntino de 20 años disputará la clasificación del Challenger de Rosario en las canchas de polvo de ladrillo del Jockey Club de esa ciudad santafesina.

Por la primera ronda, Zárate (610 en al ránking de la ATP) enfrentará al juvenil Tomás Re (17 años y sin ránking profesional), uno de los jugadores invitados para disputar esta instancia del certamen.

En su primera temporada completa como profesional, Zárate tuvo un año ascendente con buenos resultados que le permitieron escalar en el escalafón internacional.

En el 2026 intentará consolidarse y por eso optó arrancar el año con un challenger, descartando disputar los primeros futures.

El encuentro entre Zárate y el local Re, dará inicio a las 15 en la cancha Nº 1 del Jockey Club. El vencedor de este duelo, enfrentará el lunes al ganador del partido entre Juan Estévez y Valentín Garay por un lugar en el cuadro principal.

El challenger rosario es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más relevantes de la región. La clasificación que dará inicio este domingo tendrá entrada libre y gratuita.

Midón tiene rival

El correntino Lautaro Midón (232) tendrá un complicado debut en el Challenger de Rosario. El sorteo determinó que el jugador de 21 años se enfrente en primera ronda a Román Andrés Burruchaga (23 años) actual 104º del mundo.

Será el primer duelo en el circuito internacional entre los argentinos. El que se instale en la segunda ronda, enfrentará al ganador del partido entre el brasileño Felipe Alves y el argentino Gerardo Olivieri.

Para Midón será su cuarto torneo del año, todos de categoría challenger. En Buenos Aires llegó a los cuartos de final, en Itajaí, Brasil, perdió en primera ronda, y en Concepción, Chile, la semana pasada, también se instaló en cuartos de final.