Gaucho Gil Franco Colapinto Colectivos en Corrientes
Gaucho Gil Franco Colapinto Colectivos en Corrientes
Logística

San Luis del Palmar: asisten en el retorno a los hogares con módulos de limpieza

A través de Defensa Civil se entregaron módulos de limpieza y desinfección.

Por El Litoral

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 10:07

La Provincia de Corrientes continuá la asistencia a municipios afectados por las lluvias. 

A través de Defensa Civil se entregaron módulos de limpieza y desinfección para acompañar a las familias en el regreso a sus hogares.

Estas acciones cuentan con el acompañamiento de la Agencia Federal de Emergencias, la Cruz Roja Argentina y el apoyo logístico de Gendarmería Nacional.

Cabe destacar que en la localidad de San Luis del Palmar, hasta el comienzo de la semana, continuában siendo alrededor de 500 personas evacuadas y quienes retornaban lentamente a sus hogares eran las familias autoevacuadas.

