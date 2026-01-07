San Luis del Palmar: asisten en el retorno a los hogares con módulos de limpieza

La Provincia de Corrientes continuá la asistencia a municipios afectados por las lluvias.

A través de Defensa Civil se entregaron módulos de limpieza y desinfección para acompañar a las familias en el regreso a sus hogares.

Estas acciones cuentan con el acompañamiento de la Agencia Federal de Emergencias, la Cruz Roja Argentina y el apoyo logístico de Gendarmería Nacional.

Cabe destacar que en la localidad de San Luis del Palmar, hasta el comienzo de la semana, continuában siendo alrededor de 500 personas evacuadas y quienes retornaban lentamente a sus hogares eran las familias autoevacuadas.