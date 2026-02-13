Donaron mercadería incautada en un caso de contrabando a dos instituciones

Se trata de indumentaria, electrodomésticos y artículos de bazar que fueron secuestrados por personal de la Prefectura Naval Argentina, el 4 de diciembre pasado, en la localidad correntina de Bella Vista. Los bienes fueron entregados a la organización no gubernamental Sursum y a la Escuela N°861 Paraje San Gregorio. Se aplicó el criterio de oportunidad.

Los bienes incautados —entre los que había indumentaria, electrodomésticos y artículos de bazar— tendrían un valor estimado en más de 700 mil pesos.

En el marco de un caso de contrabando de mercaderías, en el que el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Goya, Mariano de Guzmán, aplicó el criterio de oportunidad previsto en el artículo 31 inciso "a" del Código Procesal Penal Federal (CPPF), y dispuso la donación de los bienes cedidos por el imputado, a la organización no gubernamental Sursum y a la Escuela N°861 Paraje San Gregorio 4ta. sección Goya, de esa localidad correntina.

El caso tramitó bajo las disposiciones del CPPF que, desde el 1° de diciembre de 2025, puso en vigencia el sistema acusatorio en el distrito.

Oportunamente, y de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, la disposición de la acción fue convalidada por fiscal revisor del distrito Corrientes, Flavio Ferrini.

De este modo, el Ministerio Público Fiscal optó por una rápida resolución del conflicto, en línea con los preceptos del artículo 22 del CPPF, para lograr la mejor solución que se adecúe al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social.

El caso

El 4 de diciembre pasado, personal de la delegación Bella Vista de la Prefectura Naval Argentina detuvo la marcha de un conductor e inspeccionó su vehículo, durante un operativo de control y seguridad montado sobre la ruta provincial N°27.

El hombre transportaba 64 bultos, ocho de los cuales contenían mercadería de origen extranjero, que carecía de documentación respaldatoria y que había sido ingresada al país por un paso no habilitado y sin control aduanero, en infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

De acuerdo a lo establecido por la delegación Goya de la Aduana, los bienes incautados —entre los que había indumentaria, electrodomésticos y artículos de bazar— tenían un valor de 728.896,35 pesos.

En ese marco, el 29 de diciembre pasado, el fiscal De Guzmán entendió que debía aplicarse el criterio de oportunidad previsto en el artículo 31, inciso a) del CPPF, por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal puede prescindir del ejercicio de la acción penal cuando se trate “de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público”, y declaró extinta la acción penal respecto del imputado.

Los bienes incautados fueron entregados a la institución benéfica Sursum y a la Escuela Rural N°861 Paraje San Gregorio 4ta. sección Goya, de esa ciudad correntina.