Corrientes: detuvieron a un hombre con 88 dosis de cocaína

La Policía de Corrientes detuvo esta madrugada a un hombre que transportaba 88 dosis de cocaína. El procedimiento formó parte de los operativos de control que se realizan en la ciudad y se registró alrededor de las 04.15 en la intersección de las calles Lavalle y Río Juramento.

Según informaron, los policías observaron a dos personas en una motocicleta marca Honda. Al percatarse de la presencia de las autoridades, uno de ellos descendió del vehículo y huyó a pie. Minutos después, en la zona de Matheu y Francia, se logró demorar a un hombre de 39 años de las mismas características.

Durante la intervención, el detenido arrojó una botella plástica que contenía 88 envoltorios de polietileno con una sustancia blanca. La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizó el test que confirmó que se trataba de cocaína.

El hombre fue trasladado junto con los estupefacientes a la Comisaría Quinta Urbana.