Comunicaciones volvió al triunfo y bajó al puntero San Isidro

Comunicaciones volvió al triunfo y lo hizo de gran forma. Venció como local a San Isidro de San Francisco, Córdoba, 92 a 75 y lo bajó de la primera ubicación en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquetbol.

Con esta victoria, el equipo mercedeño ingresó al top 8 del grupo y llegará de mejor forma a la gira por Santiago del Estero y La Rioja.

Franger Pirela, autor de 19 unidades, y Agustín Bruner, de 16, fueron los principales referentes en la ofensiva del plantel que conduce Ignacio Barsanti. En la visita se destacó Luciano Ortíz con 14.

Los primeros minutos del encuentro disputado el jueves fueron parejos. En Comu, Pirela fue el protagonista, mientras que Ortíz, lo fue en la visita. A falta de tres minutos para cerrar el cuarto, empataban en 16.

El ingreso desde el banco de Lucas Machuca le dio otra característica al ataque del local, que sacó cinco puntos de diferencia (26 a 21).

En el inicio del segundo parcial apareció una mejor versión de San Isidro, con un buen pasaje de Lautaro Mare, pero rápidamente reaccionó el local, que con rápidas transiciones estiró la ventaja a 17 (42-25). El goleo apareció en varias manos, la defensa fue intensa y así el local dominó el juego.

Pero llegaron los triples de la visita y, con un parcial de 11 a 3, recortó la distancia a un dígito: 45 a 36. La visita jugó mejor la última pelota y Comu se fue al descanso con una ventaja exigua (47 a 41).

Un par de ataques mal terminados por Comu y tres buenas resoluciones pusieron a la visita arriba por 50 a 49. El parcial de 9 a 2 fue por demás elocuente de lo que pasaba en la cancha.

Poco a poco, el aurinegro fue corrigiendo aspectos en ataque, con un Pirela nuevamente metido en el juego, lo que le permitió pasar al frente por seis a falta de cinco minutos. La buena defensa y la posibilidad de correr la cancha le dieron 13 de diferencia al local (71 a 58).

En el último segmento, el local mantuvo en los primeros minutos una ejecución ordenada y así estiró la diferencia que llegó a ser de 20 puntos.

El buen trabajo de Bruner en la conducción del equipo, la presión defensiva y el goleo de Pirela le permitieron al aurinegro conseguir la tan esperada victoria como local para dejar atrás la caída frente a Colón de Santa Fe.

Ahora el elenco mercedeño encarará una gira de tres partidos por Santiago del Estero y La Rioja. El domingo 15 enfrentará a Independiente en suelo santiagueño, después visitará a Amancay el martes 17 y a la Fusión Riojana el jueves 19.