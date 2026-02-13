Lucha contra el dengue: refuerzan las medidas de prevención en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes reiteró la importancia de fortalecer las medidas de prevención para evitar el dengue y otras enfermedades vectoriales. Se advierte un contexto de mayor movimiento turístico y aumento de circulación viral en la región.

Se recomienda a quienes viajen a zonas con casos confirmados utilizar repelente de manera frecuente y adoptar medidas de protección personal para reducir el riesgo de contagio.

Datos en aumento

Entre fines de 2025 e inicios de 2026 se registró un incremento sostenido de casos de chikungunya en países de la región de las Américas. Además, reapareció la transmisión autóctona en áreas donde el virus no circulaba desde hacía años.

En este escenario, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud instaron a reforzar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio. El objetivo es garantizar la detección precoz y fortalecer las acciones de control vectorial.

Como parte de las acciones preventivas, este viernes se realizaron tareas en el Corsódromo “Nolo Alías” y zonas aledañas, donde se efectúan fumigaciones cada siete días. Desde Salud recordaron que se trata de una medida de emergencia orientada a eliminar mosquitos adultos ante brotes o casos confirmados, pero no actúa sobre larvas ni huevos.

El dengue, en tanto, puede presentar desde cuadros leves hasta formas graves. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, y erupciones en la piel.

Medidas preventivas

Vaciar, limpiar y tapar recipientes que acumulen agua, como macetas, neumáticos y baldes.

Cambiar con frecuencia el agua de bebederos y floreros.

Mantener limpios desagües y canaletas.

Aplicar repelente a diario en piel y ropa.

Utilizar prendas de manga larga y pantalones largos.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Vacunación contra el dengue

Está disponible para personas de entre 15 y 59 años. En la capital provincial, se aplica en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y en la Estación Saludable de la Plaza Cabral, mientras que en el interior se encuentra en hospitales locales.

Además, se colocan dosis en los carnavales oficiales, donde personal de la Dirección de Inmunizaciones también brinda consejería.

De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, la vacuna contra el dengue se aplica en los Caps N° 3 del barrio Mil Viviendas, N° 4 de Laguna Seca, N° 5 del barrio Montaña, N° 9 del 17 de Agosto, N° 10 de Molina Punta y N° 15 de Pirayuí.