Aguas de Corrientes allanamientos en Corrientes prevención de dengue
Memoria

Actividades en el marco de los 50 años del Golpe

El epicentro será en 3 de Abril 81. 

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 17:20

El espacio plenario por la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Corrientes, decidió convocar a un abrazo en defensa del Espacio de Memoria Regimiento 9 dónde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio en 1976-1977.

La actividad está prevista para este martes 17 de febrero a las 9 en el Espacio de Memoria, ubicado en 3 de Abril 81. 

"Nos reunimos en defensa del Espacio por la Memoria, para manifestar que no permitiremos el desmantelamiento del lugar que fue escenario de los más atroces crímenes de la dictadura militar", señalaron en la red social Instagram donde organismos de derechos humanos preparan los eventos en conmemoración a los 50 años del Golpe de Estado.

"Construimos memoria colectiva, a 50 años del Golpe que inició la más sangrienta etapa de nuestra historia, no daremos un paso atrás", cerraron.

 

 

 

