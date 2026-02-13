Allanamiento en Corrientes: detuvieron a un hombre y recuperaron una moto robada

La Policía de Corrientes realizó un allanamiento en una casa ubicada en la intersección de las calles Morse y Yatay, en el centro de la ciudad.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron una Motomel modelo Blitz con modificaciones en sus plásticos que había sido robada. También se secuestraron las prendas de vestir que usó el sospechoso durante el delito.

Como resultado del operativo, fue detenido E. E. Ruiz Díaz, de 29 años, quien está señalado como presunto autor del hecho. Tanto él como los elementos recuperados fueron llevados a la comisaría para continuar con los trámites correspondientes.

Desde la Policía indicaron que el allanamiento se logró a partir del análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar correctamente la casa vinculada al robo.