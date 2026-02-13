Franco Colapinto terminó sexto en la penúltima práctica de F1 en Bahrein

El Circuito Internacional de Bahréin recibió este viernes la última jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto regresó a la pista tras no participar en la segunda sesión de la semana.

El piloto argentino, de 22 años y oriundo de Pilar, logró un registro de 1:36.874 en su mejor vuelta, que lo colocó de manera extraoficial en la sexta posición de la tabla de tiempos. Durante la tanda, completó 64 giros y superó su desempeño del miércoles.

Alpine, que no buscó velocidad máxima sino optimizar la recolección de datos, siguió su planificación habitual en Sakhir. En su vuelta más rápida, Colapinto quedó a 2s956 del Mercedes de George Russell, que lideró con 1:33.918 tras 78 vueltas en el circuito de 5.412 metros.

Mejora después de los problemas del miércoles

Tras la frustración del miércoles, cuando solo pudo completar 28 vueltas, el piloto recibió el respaldo de Steve Nielsen, director del equipo francés.

Nielsen aclaró que los problemas fueron provocados por un error del auto y no por Colapinto: "Fue provocado por nosotros mismos, pero no voy a dar ningún detalle. Hemos aprendido de ello y seguiremos adelante".