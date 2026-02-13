Secuestraron un camión, motos, bicicletas y autopartes tras allanamiento

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos realizaron un allanamiento en Corrientes capital donde secuestraron un camión, una motocicleta, dos bicicletas y diversas moto partes vinculadas a una causa judicial en trámite. El operativo se llevó a cabo el 11 de febrero en un inmueble ubicado sobre calle Las Azaleas Nº100.

El procedimiento se concretó en el marco de tareas investigativas realizadas en conjunto con la División P.A.R. y bajo intervención de la autoridad fiscal correspondiente. Según se informó, los elementos incautados serían de interés para la causa que se investiga.

Entre lo secuestrado figura un camión Mercedes Benz modelo 285, una motocicleta Zanella ZB 110cc y dos bicicletas, una marca Top Mega y otra SLP. Además, se incautaron varias moto partes, entre ellas un motor, un cuadro, un escape cromado marca DMR, un tablero, un tanque de combustible y plásticos de motocicleta.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la dependencia policial interviniente. Allí continúan las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.