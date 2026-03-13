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Innovación tecnológica

El Parque Tecnológico Corrientes y una empresa nacional acordaron trabajar en proyectos digitales

La Unne y el Gobierno provincial impulsan alianzas estratégicas para fortalecer la economía del conocimiento en la región.

 

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 10:02

El Parque Tecnológico Corrientes avanza en su vinculación con empresas de alcance nacional. La primera colaboración concreta se realizó con la firma Kelsoft, que busca desarrollar proyectos digitales desde la provincia.

El Parque  busca consolidar un ecosistema de innovación que conecte a la universidad, organismos públicos, emprendedores y empresas. Su objetivo es impulsar la economía del conocimiento y generar sinergias que fortalezcan la producción tecnológica y el desarrollo regional.

Kelsoft planea conformar un equipo inicial de analistas en Corrientes, enfocado en proyectos de gestión y calidad de datos para plataformas de e-commerce de gran escala.

El reclutamiento será gestionado por COSYS, empresa del grupo especializada en talento IT, mientras la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de la Información provincial acompañará la iniciativa.

Con información de Unne Medios.

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