Lanzaron la campaña de vacunación 2026: qué dosis deben aplicarse los estudiantes en Corrientes

En la Escuela N° 275 “Supervisor Isidro Moreira”, el Gobierno de Corrientes lanzó oficialmente la Campaña de Vacunación Escolar 2026.

El acto contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y la ministra de Educación, Ana Miño, quienes remarcaron que el operativo busca alcanzar a todos los estudiantes de la provincia con las dosis obligatorias, siempre bajo previa autorización de los padres o tutores.

Prioridad: salud y prevención

Durante la presentación, el ministro Emilio Lanari enfatizó el rol de la inmunización como medida esencial para una vida saludable: "La prevención es una tarea prioritaria para que nuestros niños crezcan sanos. Las vacunas funcionan como un escudo contra enfermedades que podemos evitar".

Por su parte, la ministra Ana Miño destacó la sinergia entre ambas carteras: "Esta acción es una muestra del trabajo coordinado que realizamos como integrantes del gabinete provincial".

Esquemas clave por edad

La directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, recordó que el Calendario Nacional incluye más de 17 vacunas que protegen contra unas 25 enfermedades.

En esta etapa, el operativo se enfoca en completar esquemas críticos:

A los 5 años: aplicación de refuerzos de Triple Viral , Triple Bacteriana , contra la Poliomielitis y la vacuna contra la varicela .

A los 11 años: dosis contra Meningococo, Fiebre Amarilla, refuerzo de Triple Bacteriana Acelular y la dosis única contra el Virus de Papiloma Humano (HPV), vital para la prevención de enfermedades oncológicas.

Un acto de responsabilidad colectiva

La directora de la institución, María de los Ángeles Lasala, calificó la jornada como una acción de "enorme valor social". Subrayó que "vacunarse es un acto de protección, solidaridad y amor", alentando a toda la comunidad educativa a participar activamente en esta convocatoria que protege tanto a los niños como a sus entornos familiares.

El Gobierno provincial ratificó que las brigadas recorrerán los establecimientos de todas las localidades, reafirmando su compromiso con la salud pública y la calidad de la educación.